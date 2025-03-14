Рубио в Канаде расстелили красную дорожку у лужи

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Канаду. Местные власти встретили его с красной дорожкой, которая вела прямо к луже, сообщило издание The Mirror US.

«Рубио должен столкнуться с враждебным приемом на встрече министров иностранных дел G7 на этой неделе, и это видно по крошечной красной ковровой дорожке», — отметили иронично в материале.

По мнению журналистов, такой прием Рубио может намекать на напряженность в контактах Канады с Соединенными Штатами.

Отношения между Канадой и США испортились на фоне частых высказываний президента Дональда Трампа о возможности присоединения страны в качестве 51-го американского штата.

В начале марта он ввел 25% импортные пошлины на товары из Мексики и Канады. Трамп потребовал от местных властей снизить пошлины на американскую молочную продукцию.

Глава правящей партии либералов Марк Карни в ответ на угрозы главы Белого дома заявил, что Канада никогда не станет частью Соединенных Штатов «ни в какой форме».