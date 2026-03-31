Рубио счел, что США следует пересмотреть свои отношения с НАТО

В США допустили переоценку отношений с НАТО после конфликта с Ираном

США должны пересмотреть свои отношения с Североатлантическим альянсом из-за позиции последнего по Ирану. Такое заявление в интервью телеканалу Al Jazeera сделал американский госсекретарь Марко Рубио.

Основной причиной недовольства Госдепа стало решение правительства Испании полностью закрыть свое воздушное пространство и военные базы для самолетов США, задействованных в ударах по Ирану.

Рубио счел, что текущая ситуация выглядит как «игра в одни ворота»: США обязаны защищать Европу в случае нападения, но когда Америке нужны базы для обеспечения «глобальной безопасности», союзники отвечают отказом.

«Это не очень честная сделка. В таких условиях трудно оставаться вовлеченным и утверждать, что это выгодно Соединенным Штатам. Все будет пересмотрено. Все это [отношения с НАТО] должно быть пересмотрено», — отметил госсекретарь.

Критика Рубио прозвучала на фоне еще более жестких высказываний Дональда Трампа, который 20 марта назвал партнеров по НАТО «трусами» из-за их реакции на конфликт с Ираном. Глава Белого дома также добавил, что разочарован политикой союзников по Альянсу.