Рубио резко отреагировал на решение Макрона о признании Палестины

Белый дом осудил «безрассудное» решение руководства Франции признать Палестину и сравнил его с пощечиной жителям Израиля, погибшим 7 октября 2023 года. Об этом в соцсети X заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Соединенные Штаты решительно отвергают план [французского президента] Эммануэля Макрона признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что действия Франции помогут пропаганде движения ХАМАС и отбросят мир назад.

Ранее Макрон подтвердил, страна официально признает Палестину в сентябре и сделает торжественное заявление на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Свое решение он объяснил тем, что Франция «верна своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке».

Глава государства призвал урегулировать конфликт в секторе Газа и помочь мирным жителям анклава. Он добавил, что для этого необходимо провести демилитаризацию Палестины и полностью признать Израиль.