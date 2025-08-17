Рубио рассказал о полезной роли Европы для Украины

Администрация Дональда Трампа обсуждает с Россией вопросы территориальных границ Украины. Европа может сыграть полезную роль, помогая Киеву определить, на какие уступки он может пойти и где проявить гибкость, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

«Я думаю, что Европа может сыграть ключевую роль в долгосрочной перспективе, когда речь идет о гарантиях безопасности, о которых говорит Украина», — отметил он.

Рубио указал на пользу европейских лидеров, которые подсказывают, какие уступки возможны, а в каком случае украинская сторона может быть более гибкой.

По словам госсекретаря, достижение мира между Россией и Украиной потребует сложных компромиссов. Он отметил, что невозможно заключить мирное соглашение между двумя враждующими сторонами, если каждая из них не готова идти на уступки.

Ранее Рубио заявил, что переговоры президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа прошли очень продуктивно.