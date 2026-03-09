Рубио раскрыл главную цель миссии США в Иране

Рубио: цель США в Иране — уничтожить ракетную программу и ВМС режима

Задача американской миссии в Иране — полностью уничтожить способность иранского режима запускать ракеты. Об этом госсекретарь США Марко Рубио сказал на церемонии поднятия флага в честь Дня освобождения заложников, его речь опубликовали на сайте правительства .

«Ее задача — уничтожить способность этого режима запускать ракеты: уничтожить сами ракеты и их пусковые установки, разрушить заводы, где эти ракеты производятся, и уничтожить их военно-морские силы», — перечислил госсекретарь.

Он подчеркнул, что операция проводится «с подавляющей силой и высокой точностью».

Рубио назвал иранское правительство террористическим режимом, который атакует соседей, энергетическую инфраструктуру и гражданское население, используя госресурсы для запуска ракет и дронов. Отдельно он упомянул, что 27 февраля США официально обозначили Иран как «государство — спонсор неправомерных задержаний», обвинив Тегеран в использовании захвата американцев как инструмента давления.

В конце февраля США и Израиль начали операцию «Эпическая ярость» против Ирана. В ответ КСИР атаковал американские базы и танкеры в регионе.