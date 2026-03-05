Первая армия мира? Миф рухнул на глазах: за горло Трампа схватила «мертвая рука»

Уже через несколько дней после начала операции «Эпическая ярость» перед администрацией Дональда Трампа встал вопрос: какие результаты можно считать победой. На словах Пентагон громит Иран по всем фронтам. Но почему же тогда сам Трамп выглядит так, словно за горло его схватила «мертвая рука»?

Демилитаризация по-американски В первые часы конфликта США и Израиль сбросили на Иран десятки бомб, не говоря уже о сотнях беспилотников. Коалиция стремилась полностью уничтожить иранские ракетные заводы и системы ПВО. Очевидно, этой цели в срок добиться не удалось. Бомбардировки Исламской Республики, направленные на уничтожение ее военного потенциала, продолжаются и по сей день. Иран отвечает постоянно: обстреливает американские базы на Ближнем Востоке дронами-камикадзе, отметили в редакции «Военной хроники». США завоевали полное господство в воздухе и практически уничтожили весь иранский флот. На данном этапе это не слишком помешало Тегерану, КСИР все еще сохраняет весьма внушительный потенциал для крайне чувствительных ударов. Аналогичная ситуация с ядерными объектами: окончательно устранить угрозу появления атомной бомбы у Ирана не удалось. От идеи прекратить обогащение урана в мирных целях иранское руководство отказалось еще на переговорах.

Фото: Christopher Kaufmann/Us Army / www.globallookpress.com

Мертвая рука Хаменеи Значительную часть иранского руководства американо-израильская коалиция ликвидировала чуть ли не в первые минуты войны. Погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий КСИР Мохаммед Пакпура, глава Совета обороны, министр обороны и многие другие. Но правящая система вовсе не обвалилась. Теперь Ираном управляет переходный совет. Он состоит из президента Масуда Пезешкиана, верховного судьи Голямхосейна Мохсен-Эджеи и аятоллы Алирезы Арафи. Действует в стране и дублирующий Верховный совет национальной безопасности во главе с Али Лариджани. Протесты в стране не начались — по крайней мере, пока. Более того, Financial Time со ссылкой на источник в Тегеране сообщала, что Иран заранее приготовился к гибели лидеров. Али Хаменеи разработал план, который иранские власти уже привели в действие. Он заключается в создании хаоса по всему региону, чтобы сделать цену за боевые действия для США слишком высокой.

Фото: Christopher Drost/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Исламская Республика, как писала та же газета, в борьбе за выживание выбрала «тактику барсука-медоеда». Это животное известно как «самый бесстрашный зверь». Его цель — не победить, а причинить столь серьезный ущерб, чтобы противник решил больше не связываться. Тень Китая поднялась над США Одной из главных проблем для Трампа и в самом деле становится цена операции в долгосрочной перспективе. Расход ракет Tomahawk и дорогостоящих перехватчиков систем Patriot и THAAD оказался критическим. США начали «проедать» арсеналы, жизненно необходимые для сдерживания Китая в Тайваньском проливе. Это вынуждает Вашингтон искать скорейший выход из конфликта. Кроме того, Трампу приходится оглядываться и на внутриполитическую ситуацию в США, где 43% американцев не поддержали атаку на Иран. Удар по военной базе с большим количеством жертв или другое происшествие такого же уровня вызовет, скорее всего, уже массовое недовольство. Перед промежуточными выборами в конгресс американская администрация хочет этого меньше всего. Поэтому о «победе» Дональд Трамп вполне может объявить в любой момент. Как только поймет, что экономическая и политическая цена войны с Ираном стала для него неприемлема.