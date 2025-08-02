ООН признала бесполезность своих докладов

Неожиданный пункт обнаружили в докладе ООН о путях повышения эффективности и сокращения расходов организации. Один из параграфов гласил, что выпущенные ООН отчеты читают немногие. Об этом сообщило агентство Reuters.
Доклад на обсуждение аппарата вынес генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в рамках обсуждения подготовленной им реформы организации.
Основное внимание он уделил выполнению мадатов, которые сотрудникам выдали Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности.
По его словам, в прошлом году секретариат ООН выпустил более 1100 отчетов, что стало рекордным за последние 35 лет.
Ранее стало известно о планах ООН провести сокращение бюджета и оптимизацию работников для уменьшения расходов на фоне сокращения взносов со стороны США после прихода в к власти Дональда Трампа. После реформы работы лишатся не менее семи тысяч человек.
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