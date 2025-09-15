Рубио призвал ЕС ввести против России те же санкции, о которых они просят США

Соединенные Штаты хотят, чтобы европейские страны присоединились к возможным новым санкциям против России, которые сама Европа просит Вашингтон ввести. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News .

«То, что президент требует от наших европейских партнеров, — это введения ими тех санкций, которые они просят ввести нас», — сказал Рубио.

Газета Le Monde писала, что президент США Дональд Трамп усиливает давление на союзников, требуя прекратить закупки российской нефти и повысить пошлины на товары из Китая. В Брюсселе такие условия назвали неприемлемыми, поскольку они грозят новым витком напряженности в отношениях с Пекином.

По данным издания, Китай способен использовать свои рычаги давления на ЕС, включая ограничение доступа европейских производителей к своему рынку, при этом Будапешт и Братислава остаются союзниками Пекина.