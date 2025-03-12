Рубио призвал ЕС подумать о судьбе санкций против России после прекращения огня
Рубио допустил включение отмены санкций ЕС в мирное соглашение по Украине
Страны Евросоюза примут участие в подготовке мирных переговоров между Россией и Украиной как авторы самых жестких санкций. С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио. Кадры его заявления опубликовал телеканал Sky News.
Дипломат пояснил, что европейцам предстоит принять решение, потому что Россия потребует отмены всех ограничений.
«В сценарии любого мирного договора, на который, я надеюсь, мы выйдем, россияне потребуют отмены европейских санкций. Поэтому в итоге ЕС придется принять какое-либо решение по введенным ограничениям, а также по гарантиям безопасности, которые они дали Украине», — заявил Рубио.
Госсекретарь США Марко Рубио выступил с заявлением о европейских санкциях против России после успешных переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, где представители киевского режима согласились на временное прекращение огня на 30 дней, при условии если Россия даст такое же согласие.