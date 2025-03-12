Рубио призвал ЕС подумать о судьбе санкций против России после прекращения огня

Страны Евросоюза примут участие в подготовке мирных переговоров между Россией и Украиной как авторы самых жестких санкций. С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио. Кадры его заявления опубликовал телеканал Sky News .

Дипломат пояснил, что европейцам предстоит принять решение, потому что Россия потребует отмены всех ограничений.

«В сценарии любого мирного договора, на который, я надеюсь, мы выйдем, россияне потребуют отмены европейских санкций. Поэтому в итоге ЕС придется принять какое-либо решение по введенным ограничениям, а также по гарантиям безопасности, которые они дали Украине», — заявил Рубио.

Госсекретарь США Марко Рубио выступил с заявлением о европейских санкциях против России после успешных переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, где представители киевского режима согласились на временное прекращение огня на 30 дней, при условии если Россия даст такое же согласие.