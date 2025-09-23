Рубио допустил введение санкций против России и заявил о последствиях

Рубио: санкции против России лишат США роли посредника в конфликте на Украине

США остаются единственной страной в мире, которая выступает посредником между Россией и Украиной, но в какой-то момент эта роль закончится, что повлечет за собой введение санкций. С таким заявлением в эфире телеканала NBC выступил госсекретарь США Марко Рубио. Полный текст его заявления привела пресс-служба Госдепа.

Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что президент США Дональд Трамп уже несколько раз выражал разочарование решениями российского лидера Владимира Путина после встречи на Аляске.

«В какой-то момент ему придется принять решение о введении новых санкций», — заявил Рубио.

Глава Госдепа добавил, что это шаг приведет к тому, что Соединенные Штаты потеряют возможность оставаться посредником в установлении мира, а боевые действия с гибелью людей продолжатся еще несколько лет.

«Поэтому мы пытаемся этого избежать и надеемся, что нам это удастся», — отметил Рубио.

Он добавил, что о новых и серьезных санкциях против России необходимо подумать Евросоюзу, чьи страны продолжают покупать российские энергоносители. На этом фоне Брюссель настаивает на том, чтобы США усилили свое экономическое давление. Такое поведение абсурдно.

В конце прошлой недели Трамп заявил, что европейские страны обязаны прекратить покупку российской нефти для урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что поручил постоянному представителю США при НАТО Мэттью Уитакеру надавить на руководство Евросоюза по этому вопросу.