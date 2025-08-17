Рубио озвучил позицию США по передаче Донбасса под контроль России

Соединенные Штаты не поддерживают идею передачи всей территории Донбасса под контроль России. Об этом госсекретарь Марко Рубио сообщил в эфире Fox News .

Он отметил, что с российской стороной обсуждались вопросы о том, где пройдут территориальные линии и долгосрочные гарантии безопасности. Рубио опроверг сообщения о якобы поддержке США передачи Донбасса под контроль России.

Госсекретарь напомнил позицию президента Дональда Трампа о том, что решение по территориям должна принимать украинская сторона. Оно зависит от того, на что Украина готова пойти и что хочет получить.

По словам Рубио, США стремятся «сузить круг нерешенных вопросов», чтобы завершить конфликт. Трамп поднимал в переговорах с Россией вопрос об уступках. Другими деталями госсекретарь не стал делиться.

Спецпосланник президента Стив Уиткофф заявил, что Россия и Соединенные Штаты договорились о гарантиях безопасности для Украины.