Рубио оценил возможные уступки России и Украины при урегулировании конфликта

Рубио: США не будут заранее судить о возможных уступках РФ и Украины в конфликте

США не планируют заранее говорить о том, на какие уступки придется пойти России и Украине для решения конфликта. Об этом во время пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступление которого транслировал телеканал Fox .

«Мы не собираемся заранее судить, какими будут уступки, потому что эти уступки будут зависеть от того, что примет Украина и что примет Россия. Но мы должны сделать конкретные шаги к миру», — сказал он.

По его словам, специальная военная операция может быть окончена только двумя путями — либо безоговорочной капитуляцией, либо уступками, причем с двух сторон. Рубио также добавил, что, если продвижения к мирному договору не будет, то администрацию Белого дома будут вынуждать ввести новые антироссийские санкции.

«Со стороны Капитолийского холма будет нарастать давление с целью введения санкций, которые мы не сможем остановить, если на самом деле не будем продвигаться к миру», — заявил он.

Также американский госсекретарь прокомментировал сообщения о возможном возобновлении прямого авиасообщения между США и Россией. Он сказал, что ничего не слышал об этом и не понимает, кто будет летать, если «люди под санкциями».