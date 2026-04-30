Рубио назвал важными двусторонние отношения США и Китая

Отношение Соединенных Штатов и Китая являются важнейшими двусторонними отношениями в мире, стороны должны уважать друг друга. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И, его слова привело Центральное телевидение Китая .

«Американо-китайские отношения являются важнейшими двусторонними отношениями в мире, в их основе лежит дипломатия глав государств», — отметил госсекретарь США.

Вашингтон и Пекин должны поддерживать взаимодействие и координацию, а также решать разногласия и стремиться к стратегической стабильности.

Ранее американский президент Дональд Трамп признал, что у Белого дома были сложности при взаимодействии с Китаем. При этом он отметил, что отношения двух стран остаются хорошими.Лидер США добавил, что динамика американо-китайских переговоров останется прежней, несмотря на изменения на нефтяном рынке из-за эскалации на ближнем Востоке.