Госсекретарь Рубио выразил надежду, что США не введут санкции против России

В Белом доме надеются, что ситуация на Украине не дойдет до того, что Соединенным Штатам придется отказываться от посредничества в мирном урегулировании и вводить новые санкции. Об этом перед вылетом из Тель-Авива заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Он выразил уверенность, что кроме президента США Дональда Трампа никто не сможет выступить в роли посредника между Россией и Украиной. По его словам, если глава государства введет антироссийские санкции, ситуация сильно ухудшится.

«Возможно, мы дойдем до этого. Мы надеемся, что нет, потому что это действительно плохо», — подчеркнул дипломат.

Ранее французская газета Le Monde назвала неприемлемыми условия Трампа по санкциям против России. Издание подчеркнуло, что экономические ограничения грозят Европе новым витком напряженности в отношениях с Китаем.

В ответ на повышение пошлин КНР может использовать множество рычагов давления: европейские компании сбывают в стране автомобили, аэрокосмическую технику и люксовые товары.