Рубио посетовал, что остался без внимания из-за прямой линии с Путиным

Государственный секретарь США Марко Рубио пожаловался, что остался без внимания американских СМИ из-за прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил на брифинге в государственном департаменте.

Журналист начал свой вопрос Рубио с темы о прямой линии Путина. В ответ госсекретарь уточнил детали мероприятия российского лидера и предположил, что его пресс-конференция отвлечет внимание от брифинга.

«Пытается наступить на мое сообщение», — в шутливой форме отметил Рубио.

Узнав, что Путин общался около 4,5 часов, Рубио заверил присутствующих, чего его встреча будет гораздо короче. В качестве преимущества госсекретарь отметил, что на часть вопросов ответит на испанском языке.

Подполковник в отставке Дэниэл Дэвис заявлял, что выступление Путина сорвало планы ЕС на эскалацию конфликта на Украине.