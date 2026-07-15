Рубио использовал запрещенную функцию в рабочих чатах

Госсекретарь США Марко Рубио использовал функцию автоудаления сообщений в рабочих чатах в нарушение регламента работы сотрудников дипломатического корпуса. Об этом сообщило издание Atlantic.

По информации источника, в марте 2025 года суд запросил у Рубио доказательство, что переписки в его смартфоне не удаляются.

В Госдепе ответили, что глава ведомства использует специальное ПО, сохраняющее сообщения, а затем заявили, что он не использует функцию автоудаления.

«Примерно спустя два месяца Рубио изменил настройки в Signal для обсуждения вопросов с другими чиновниками, чтобы сообщения удалялись автоматически через заданный промежуток времени», — заявили журналисты.

СМИ сообщали, что американский президент Дональд Трамп призвал чиновников администрации не использовать приложение Signal после скандала с утечкой военных планов.