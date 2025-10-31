Рубио и Хегсет после убийства Кирка стали жить на военных базах

Atlantic: госсекретарь США Рубио и глава Пентагона Хегсет переехали на базы

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет в целях безопасности переехали из своих домов на военные базы в окрестностях Вашингтона. Об этом сообщила газета Atlantic .

Высшее руководство страны стало жить на военных объектах после убийства политического активиста Чарли Кирка.

Издание подчеркнуло, что переехали не менее шести высокопоставленных политических назначенцев администрации президента Дональда Трампа. Рубио и Хегсет теперь живут в «генеральском квартале» в Фортк Макнейр — военном анклаве на берегу реки Анакостия, уточнила газета.

В списке тех, кто ради безопасности сменил место жительства, оказались министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, министр армии Дэниел Дрисколл и замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Atlantic назвала переезд чиновников признаком «поляризации нации».

Ранее Трамп опубликовал сообщение с критикой своего предшественника на посту президента Джо Байдена. Глава государства назвал экс-лидера США «уродом, как внутри, так и снаружи».