Рубио и Хегсет после убийства Кирка стали жить на военных базах
Atlantic: госсекретарь США Рубио и глава Пентагона Хегсет переехали на базы
Американский госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет в целях безопасности переехали из своих домов на военные базы в окрестностях Вашингтона. Об этом сообщила газета Atlantic.
Высшее руководство страны стало жить на военных объектах после убийства политического активиста Чарли Кирка.
Издание подчеркнуло, что переехали не менее шести высокопоставленных политических назначенцев администрации президента Дональда Трампа. Рубио и Хегсет теперь живут в «генеральском квартале» в Фортк Макнейр — военном анклаве на берегу реки Анакостия, уточнила газета.
В списке тех, кто ради безопасности сменил место жительства, оказались министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, министр армии Дэниел Дрисколл и замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Atlantic назвала переезд чиновников признаком «поляризации нации».
Ранее Трамп опубликовал сообщение с критикой своего предшественника на посту президента Джо Байдена. Глава государства назвал экс-лидера США «уродом, как внутри, так и снаружи».