РСТ сообщил об отсутствии организованных российских туристов в Венесуэле

Организованных туристов из России в Венесуэле нет, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии. Информация предварительная, получена от туроператоров.

«Самолет с российскими туристами, находившимися в стране на отдыхе до вчерашнего дня, планово вылетел в Россию и, по имеющимся данным, прибудет в пункт назначения примерно через 1,5 часа», — отметили в РСТ.

Туроператоры следят за ситуацией, в своей работе они будут ориентироваться на рекомендации МИД России и Минэкономразвития. В приоритете — обеспечение безопасности туристов. Ближайший плановый рейс в Венесуэлу запланирован на 5 января.

Посольство России в Каракасе не пострадало при взрывах. По районам, где расположена российская дипмиссия, а также прилегающим к ним частям венесуэльской столицы удары не наносили. Все сотрудники дипломатического представительства находятся в безопасности, сообщили в ведомстве.