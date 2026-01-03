Посольство России в Каракасе не пострадало при взрывах

Посольство России в Каракасе не получило данных о пострадавших согражданах

Здание посольства России в Каракасе не получило повреждений в результате взрывов. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического представительства.

«По районам, где расположена российская дипмиссия, а также прилегающим к ним частям венесуэльской столицы удары не наносились. Все сотрудники диппредстааительства находятся в безопасности», — отметили в пресс-службе.

В дипмиссии добавили, что информация о погибших или пострадавших гражданах не поступала.

«Посольство поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории страны», — заключили в дипмиссии.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение на территории страны. Республика призвала государства Карибского бассейна и Латинской Америки мобилизоваться против американской агрессии. Местонахождение лидера республики пока неизвестно.