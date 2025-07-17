РСТ проверит данные о туристах, страдающих в отеле с видом на военную базу в Египте

Российский союз туриндустрии начал проверку по факту запретов российским туристам приходить на пляж и купаться в море в одном из отелей Египта. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе объединения.

«Российский союз туриндустрии проверяет информацию о размещении российских туристов в отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa курорта Шарм-эш-Шейх. Мы связались с туроператорами и уточняем детали ситуации», — сообщили представители организации.

Путевка в пятизвездочный отель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa в городе-курорте Шарм-эш-Шейх для двоих на десять дней обойдется примерно в 250 тысяч рублей. Российские туристы, отправившиеся туда отдыхать, рассказали, что им запретили купаться в море и пригрозили расстрелом, в случае если они приблизятся к пляжу.

Причиной ограничений, о которых гостей отеля заранее никто не предупреждает, стала находящаяся по соседству египетская военная база.