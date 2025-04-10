«Рожденный в 2154 году» американец потребовал пособие на 41 тысячу долларов

Департамент государственной эффективности США (DOGE) выявил гражданина страны, якобы родившегося в 2154 году и претендующего на 41 тысячу долларов выплат пособия по безработице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В одном из случав некто, якобы родившийся в 2154 году, потребовал пособие в 41 тысячу долларов», — утверждает DOGE.

Департамент сослался на обзор принятых заявлений на пособие по безработице, оформленных с 2020 года.

DOGE вместе с этим выявил 9,7 тысячи американцев, рожденных в 2040 году и позже, общая сумма прошений составила 69 миллионов долларов.

Также сотрудники департамента зафиксировали 24,5 тысячи заявлений на 59 миллионов долларов от лиц старше 115 лет.

Ранее стало известно, что американские власти выдали кредиты на миллионы долларов заемщикам старше 115 лет.