Рождаемость в Италии собрались поднять шоковой терапией

Италии нужна «шоковая терапия», чтобы повысить уровень рождаемости и исправить демографическую ситуацию. Такое мнение выразил глава Итальянского фонда содействия рождаемости Джиджи Де Пало, его слова привела газета The Times .

Де Пало отметил, что в течение первых семи месяцев 2024 года показатели рождаемости сократились на 2,1%.

«Италии необходима шоковая терапия, новая политика в области рождаемости. Чтобы она объединила политическую оппозицию, города, банки и компании», — сказал он.

По словам Де Пало, сейчас государству содержание одного ребенка до достижения им 18 лет обходится в 178 тысяч евро. При этом после совершеннолетия многие из них переезжают в другие страны.

Ранее специалисты РАНХиГС спрогнозировали повышение показателей рождаемости в 2035 году. В академии отметили, что это может произойти, когда смогут рожать женщины, родившиеся в 2010 году и старше.