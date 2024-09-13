Рост заражения ВИЧ выявили у выехавших на заработки жителей Таджикистана
Трудовых мигрантов из Таджикистана предупредили о рисках для здоровья в России
Трудовые мигранты из Таджикистана чаще других сталкиваются с проблемами со здоровьем из-за отсутствия постоянного медицинского наблюдения и тяжелых условий работы. За последние годы в республике выросло число пациентов с ВИЧ и туберкулезом, среди которых большая часть приходится на тех, кто выезжал на заработки. На это указали в исследовании портала Asia Plus.
Судя по представленным данным, ежегодно из Таджикистана на заработки выезжают около 500 тысяч человек. Главным направлением для миграции для них остается Россия. Подавляющее большинство мужчин находят работу в строительстве, женщины трудятся в сферах торговли и гостеприимства.
При этом многие сталкиваются с ненормированным графиком, тяжелыми условиями труда и отсутствием медицинской помощи. В 2022 году среди зарегистрированных случаев туберкулеза 19% пришлось на тех, кто выезжал из Таджикистана на заработки.
«Однообразное питание, низкий уровень дохода и высокий уровень стресса ослабляют иммунитет, что повышает риск заражения инфекциями», — заявил врач-невролог Комрон Парпиев.
Кроме туберкулеза, мигранты во время трудовых вахт часто заражаются ВИЧ. Из-за того, что Россия депортирует инфицированных иностранцев, мигранты скрывают свой статус и не обращаются в центры за медикаментами. Треть всех носителей вируса иммунодефицита человека в Таджикистане приходится на выезжавших на заработки.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на обсуждении депутатов сейчас находится закон, который запретит низкоквалифицированным мигрантам привозить с собой семьи. Он пояснил, что необходимо жестко регулировать трудовую миграцию, но при этом не отказываться от ее помощи в развитии экономики.