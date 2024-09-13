Рост заражения ВИЧ выявили у выехавших на заработки жителей Таджикистана

Трудовых мигрантов из Таджикистана предупредили о рисках для здоровья в России

Трудовые мигранты из Таджикистана чаще других сталкиваются с проблемами со здоровьем из-за отсутствия постоянного медицинского наблюдения и тяжелых условий работы. За последние годы в республике выросло число пациентов с ВИЧ и туберкулезом, среди которых большая часть приходится на тех, кто выезжал на заработки. На это указали в исследовании портала Asia Plus .

Судя по представленным данным, ежегодно из Таджикистана на заработки выезжают около 500 тысяч человек. Главным направлением для миграции для них остается Россия. Подавляющее большинство мужчин находят работу в строительстве, женщины трудятся в сферах торговли и гостеприимства.

При этом многие сталкиваются с ненормированным графиком, тяжелыми условиями труда и отсутствием медицинской помощи. В 2022 году среди зарегистрированных случаев туберкулеза 19% пришлось на тех, кто выезжал из Таджикистана на заработки.

«Однообразное питание, низкий уровень дохода и высокий уровень стресса ослабляют иммунитет, что повышает риск заражения инфекциями», — заявил врач-невролог Комрон Парпиев.

Кроме туберкулеза, мигранты во время трудовых вахт часто заражаются ВИЧ. Из-за того, что Россия депортирует инфицированных иностранцев, мигранты скрывают свой статус и не обращаются в центры за медикаментами. Треть всех носителей вируса иммунодефицита человека в Таджикистане приходится на выезжавших на заработки.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на обсуждении депутатов сейчас находится закон, который запретит низкоквалифицированным мигрантам привозить с собой семьи. Он пояснил, что необходимо жестко регулировать трудовую миграцию, но при этом не отказываться от ее помощи в развитии экономики.