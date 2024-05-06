Рост недовольства украинцев зафиксировали в США и ЕС | 360°

Мир 06 мая 2024, 11:26 Рост недовольства украинцев зафиксировали в США и ЕС СВР: в США и ЕС констатировали недовольство украинцев затягиванием конфликта

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В США и Евросоюзе зафиксировали рост недовольства среди жителей Украины из-за затягивания конфликта с Россией. Об этом сообщила Служба внешней разведки РФ.

«Согласно поступающим в СВР данным, Запад крайне обеспокоен динамикой общественных настроений на Украине. В Европейской внешнеполитической службе и Государственном департаменте США констатируют, что среди граждан страны растет недовольство из-за затягивания конфликта с Россией», — отметили в пресс-службе.

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В СВР подчеркнули, что в связи с этим на Украине стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам. В рядах ВСУ увеличивается число случаев добровольной сдачи в плен и дезертирства.

Запад начал искать альтернативу Владимиру Зеленскому на посту президента Украины. Среди вероятных кандидатов находятся экс-глава государства Петр Порошенко, бывший главком ВСУ Валерий Залужный и мэр Киева Виталий Кличко.