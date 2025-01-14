Рост ядерного потенциала России напугал США

Значительный рост ядерного потенциала России вызвал беспокойство в США. Об этом заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет в письменных показаниях сенату.

«Россия существенно нарастила свой ядерный арсенал, который представляет угрозу для территории США, а также тактический ядерный арсенал, угрожающий ее соседям в Европе и Азии», — написал он.

Хегсет также признал, что Россия достигла больших результатов в кибер- и информационном пространстве, имеет сильные амбиции в космосе и Арктике и значительные подводные возможности.

Ранее президент Владимир Путин объяснил включение Белоруссии в обновленную ядерную доктрину. По его словам, обеспечение защиты соседней республики является важным компонентом действующей ядерной стратегии России. Шаг был согласован с главой Белоруссии Александром Лукашенко.