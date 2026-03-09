Россотрудничество назвало агрессией удар по Дому русской культуры в Набатии

Россотрудничество: удар по Дому русской культуры не был спровоцирован

Удар израильской авиации по партнерскому Дому русской культуры в ливанской Набатии может быть расценен как агрессия. Официальное заявление опубликовала пресс-служба Россотрудничества.

Представители ведомства подчеркнули, что на данной территории не вели никакой военной активности.

«Удар был ничем не спровоцирован. Расцениваем его разрушение как ничем не спровоцированную агрессию», — заявили они.

Директор Дома русской культуры Асаад Дия остался жив и находится в безопасности. Официальный Русский дом в Бейруте продолжил работу и сохранил связь со своими партнерами.

Отдельно в Россотрудничестве напомнили о событиях 1973 года. Тогда израильские бомбы уничтожили советский культурный центр в Дамаске. При ударе погибли заведующая языковыми курсами и один из сирийских сотрудников.

Израильская авиация ударила по Дому русской культуры в ливанской Набатии 9 марта.