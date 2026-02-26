Россию заподозрили в причастности к исчезновению дорогого беспилотника США над Ираном

Американский дрон пропал с радаров над Персидским заливом после сигнала бедствия

Современный американский беспилотник исчез с радаров над Персидским заливом к югу от Ирана. Эксперты допустили, что его могли посадить российские или китайские системы радиоэлектронной борьбы, сообщил Defence Network .

По данным портала, дрон взлетел из Абу-Даби 21 или 22 февраля и выполнял разведывательный полет на высоте около 10 километров, когда связь с ним прервалась. Перед исчезновением аппарат успел передать сигнал бедствия. Иран в этот момент находился в критической фазе напряженности с США.

По мнению экспертов, нарушение сигнала могло быть вызвано средствами РЭБ. Ранее телеграм-канал «Военная хроника» писал, что Иран прикрылся российскими комплексами «Тирада-2С», опасаясь американских ударов.

На Западе отмечали, что Россия и Китай могут воплотить худший кошмар США в ответ на удар Пентагона по Ирану.