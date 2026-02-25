«И мы бессильны»: Россия и Китай воплотят худший кошмар США в ответ на удар по Ирану?

В случае удара США по Ирану Россия и Китай заставят Соединенные Штаты заплатить крайне высокую цену. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в подкасте The World This Week .

По его словам, у Америки не хватит сил на несколько конфликтов одновременно. Удар по Ирану будет означать попытку США уничтожить многополярный мир, поскольку Иран входит в БРИКС. Россия и Китай понимают это и воспользуются слабостью американцев в других регионах.

«Если мы начнем бомбить Иран, то на месте китайцев я бы немедленно начал полномасштабную операцию на Тайване. Как говорится, что хорошо для гусака, то хорошо и для гусыни. Америка ничего не может с этим поделать. Все наши вооруженные силы находятся сейчас на Ближнем Востоке», — сказал экс-разведчик.

Он отметил, что США оголили Тихий океан, забрав системы ПВО с Гуама и из Кореи для защиты своих сил в Персидском заливе. Втягивание Соединенных Штатов в конфликт с Ираном даст России возможность продвинуться в зоне СВО, а Китаю — сделать решительный шаг в сторону Тайваня.

«Единственный способ остановить это — сказать Трампу: „Ты идешь туда, а мы идем на Тайвань на следующий день“», — резюмировал Риттер.

Ранее NYT сообщала, что Трамп рассматривает масштабную операцию по смене власти в Иране, но окончательного решения пока нет.