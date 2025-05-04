Так называемый цивилизованный мир решил, будто Россия после распада СССР ослабла и ее стоит добить. Об этом президент Владимир Путин напомнил в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Геополитический противник России, подчеркнул глава государства, действовал коварно: говорил одно, а делал другое — это было понятно еще в начале 2000-х.

Путин напомнил о попытках донести Западу, что на Кавказе он поддерживает террористов, однако там не прекращали поступать подобным образом.

«Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла, историческая Россия под названием Советский Союз развалилась и нужно добить оставшиеся части», — пояснил тактику западных стран российский лидер.

Российскую Федерацию, добавил он, планировали разделить на четыре-пять частей. На Путине лежала ответственность за будущее страны, необходимо было работать на то, чтобы этого никогда не произошло.

«Отсюда и призыв к западным партнерам уважать интересы России, отсюда и речь 2007 года», — сказал президент.

Он также обратил внимание на тот факт, что долгое непринятие Западом независимости и суверенитета России привело к спецоперации на Украине.