Россию пригласят на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаки

Япония пригласит Россию на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаки. Об этом РИА «Новости» сообщил в городском управлении.

Мероприятие в память о жертвах атаки проводится в Нагасаки каждый год 9 августа.

«Да, планируем направить приглашение», — подтвердили в управлении по делам жертв атомной бомбардировки.

Там также уточнили, что представителя российского стороны приглашение планируют направить в конце мая.

В феврале 2026 года в США выставили на продажу дневник летчика Роберта Льюиса, одного из пилотов бомбардировщика В-29 «Энола Гей», сбросившего атомную бомбу на Хиросиму. Стоимость рукописи оценили в 950 тысяч долларов.