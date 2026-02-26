Дневник сбросившего бомбу на Хиросиму летчика решили продать в США за миллион долларов

В США выставили на продажу дневник Роберта Льюиса — одного из летчиков бомбардировщика В-29 «Энола Гей», сбросившего атомную бомбу на Хиросиму. Об этом сообщила газета The Washington Post .

«Записи Льюиса, сделанные им до и после бомбардировок, только что выставил на продажу Дэн Уитмор, торговец редкими книгами из Калифорнии, который занялся продажей по поручению состоятельного владельца», — написали авторы материала.

Стоимость дневника оценили в 950 тысяч долларов. Среди записей есть знаменитое «Боже, что мы наделали», сделанная после сброса первой бомбы. Дневник продают уже пятый раз. Впервые его купили на аукционе в 1971 году за 37 тысяч долларов, в последний раз — в 2022-м за 443 доллара.

В октябре 2025 года политолог Дмитрий Евстафьев раскритиковал президента США Дональда Трампа, который назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки лишь небольшим столкновением.