Аналитик Армстронг: ЕС может использовать контингент на Украине для провокаций

Если Евросоюз отправит на Украину свой контингент, он будет использовать его для антироссийских провокаций. Об этом в соцсети X заявил американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.

«Как только британские и французские войска разместятся на Украине, начнется отсчет времени до „неожиданного“ удара, в котором обвинят Россию», — уточнил он.

Эксперт объяснил, что запрашиваемые украинским президентом Владимиром Зеленским гарантии безопасности нужны республике для продолжения конфликта, а не укрепления послевоенного порядка. Он назвал требования лидера Украины идеальной почвой для провокации.

Ранее британская газета The Guardian обратила внимание на усталость украинцев от несменяемости власти и боевых действий. Издание предположило, что в 2026 году политическое давление на Зеленского усилится. Его основным соперником на выборах станет экс-главком ВСУ Валерий Залужный, отправленный послом в Лондон.