Россию перестали привлекать к поставкам продовольствия в голодающие страны

России ограничили доступ к тендерам на закупку еды, которые проводятся в рамках Всемирной продовольственной программы Организации объединенных наций. Об этом сообщил РБК .

В рамках этой инициативы компании закупали продукты для передачи их в качестве гуманитарной помощи. Примерно 20% поставок приходилось на долю России. В 2024 году российские компании, участвующие в программе, столкнулись с рядом проблем. Например, мукомольный завод «Русские мельницы» зафиксировал снижение интереса к экспортным поставкам товаров по линии ВПП ООН.

Собеседник издания заявил, что российским компаниям под разными предлогами ограничивают доступ к тендерам, и это может привести «к фактическому снижению возможностей по борьбе с голодом на планете». Продукты из России передавали таким странам как Судан, Афганистан, Палестина, а также государства Центральной Азии.

Ранее шторм в секторе Газа разрушил пирс, который построили для доставки гуманитарной помощи. С помощью этой пристани палестинцам передавали продукты, когда в регионе закрывались воздушные и сухопутные маршруты.