Огромные волны в Палестине разрушили американский пирс для гумпомощи

CNN: шторм в Палестине разрушил пристань США для гуманитарной помощи

Фото: Unsplash

На сектор Газа обрушился шторм. Высокие волны снесли пирс США, который возвели для доставки гуманитарной помощи жителям Палестины, сообщил телеканал CNN.

По словам представителя администрации президента США, в Белом доме знали, что пирс может не выдержать непогоду. Однако проведенные специалистами исследования показывали, что этим летом такие природные аномалии маловероятны.

По данным телеканала, на строительство пристани у Вашингтона ушло свыше 320 миллионов долларов. Пирс был крайне необходим, чтобы поставлять гуманитарную помощь жителям сектора Газы, когда закрылись воздушные и сухопутные маршруты в регионе.

На днях радикалы ХАМАС объявили о приостановке поставок гуманитарной помощи в Газу со стороны Египта. Это произошло из-за прибытия на место армии Израиля (ЦАХАЛ).

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