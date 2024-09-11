Базировавшиеся в Грузии и на Украине русскоязычные СМИ в 2021 году создавали образ враждебного Запада. К такому выводу пришли авторы социологического исследования, результаты которого опубликовал американский сайт Conversation .

Аналитики изучили более 2700 новостей русскоязычных СМИ, базировавшихся в Грузии и на Украине, вышедших с февраля по июль 2021 года. Они обвинили Россию в использовании «жесткой мягкой силы» в качестве инструмента публичной дипломатии. По мнению специалистов, российское правительство якобы распространяло «тонкие угрозы», чтобы усугубить разногласия в обществе, расширить свое геополитическое влияние и заставить целевую аудиторию почувствовать себя в опасности.

«В нашем исследовании изучалось использование Россией „жесткой мягкой силы“ для привлечения на свою сторону русскоязычного населения в бывших советских республиках Украине и Грузии, одновременно подрывая демократические институты и общественное доверие к Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО», — заявили авторы проекта.

Власти стран Запада неоднократно мешали российским СМИ работать за рубежом. RT сообщил, что в начале сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня».