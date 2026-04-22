Франция вновь не пригласила представителей России на празднование окончания Второй мировой войны 8 мая. Об этом сообщил российский посол в Париже Алексей Мешков в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, такая практика сохраняется уже не первый год, и для Москвы она стала относительно привычной.

«Все последние годы нас французы не приглашают, и поэтому мы, в общем-то, уже к этому в какой-то степени привыкли», — сказал Мешков.

Посол подчеркнул, что воспринимает такую ситуацию как несправедливую и символичную. По его словам, особенно показательно, что на памятных церемониях находятся представители государств, воевавших на стороне Третьего рейха. Тогда как Россию — страну, которая внесла решающий вклад в победу над нацизмом и фашизмом, — на эти мероприятия не зовут.

Во Франции 8 мая по-прежнему остался государственным праздником, посвященным окончанию Второй мировой войны. Ранее в стране обсуждали возможность отказаться от выходного в этот день в рамках мер экономии, однако новое правительство не поддержало эту идею.