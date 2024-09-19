Американские законы определили страны, входящие в «клуб зарубежных противников», заявил глава комитета по разведке сената Марк Уорнер. Он включил в список врагов Россию, Китай, Северную Корею и Иран, сообщило РИА «Новости» .

Сенатор выступил в верхней палате конгресса. Там прошли слушания на тему вмешательства в президентские выборы, которые состоятся в ноябре.

«Мы не выбираем себе этих противников. Речь идет о государствах, которые в законах нашей страны — а мы говорим о Китае, России, Иране, КНДР и ряде других — обозначены как зарубежные противники», — подчеркнул Уорнер.

Президент США Джо Байден, а также французский и немецкий лидеры Эммануэль Макрон и Олаф Шольц могут спровоцировать масштабный мировой конфликт, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал не допустить этого и добавил, что России есть чем ответить на потенциальное разрешение ВСУ бить вглубь страны.