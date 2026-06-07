Российскую модель заподозрили в проституции и задержали в Мексике

В Мексике задержали 18-летнюю модель из России Анастасию, которая прилетела туда по приглашению агентства из Санкт-Петербурга. Девушка семь часов просидела в камера с работницами секс-индустрии. Об этом сообщила ее кастинг-директор Олена Грабовская в Instagram*.

Причиной для задержания назвали то, что у девушки была туристическая виза вместо рабочей. Во время проверки она растерялась и не смогла внятно ответить на вопросы пограничников, после чего ее заподозрили в занятии проституцией.

У Анастасии забрали телефон и личные вещи, а затем поместили в камеру. По ее словам, в холодном помещении без элементарных удобств уже находились реальные работницы секс-индустрии.

Спустя два часа девушке разрешили связаться с матерью. Та быстро нашла представителей агентства, которые подтвердили, что Анастасия приехала по модельному контракту.

Еще несколько часов ушли на проверку документов и подтверждение приглашения. После этого пограничники отпустили россиянку.

«Меня чудом не депортировали!» — сказала она.

Криминальные ситуации и трагические случаи с россиянками за рубежом — не редкость. В 2025 году в Мьянме похитили модель из Сибири, которая прилетела туда работать. В дело пришлось вмешаться полицейским и дипломатам.

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