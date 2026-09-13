Российскую блогершу депортировали из США после трех допросов

Российскую блогершу Хлистун депортировали из США с запретом на въезд на пять лет

Российскую блогершу Валентину Хлистун выдворили из США после дополнительной проверки в аэропорту Нью-Йорка. Американские власти аннулировали ее визу и запретили въезд в страну на пять лет, сообщил телеграм-канал Shot .

По словам 34-летней женщины, проблемы начались сразу после прибытия в Нью-Йорк. Пограничники отправили ее на дополнительную проверку и трижды допрашивали, в том числе интересовались возможными связями с российскими властями.

Хлистун утверждает, что сотрудники американских служб обвинили ее в предоставлении недостоверных сведений. У нее забрали паспорт, деньги, телефон и украшения, взяли образец ДНК, сняли отпечатки пальцев и сделали фотографию для полицейской базы.

При этом, как рассказала блогерша, сначала на вопросы об аресте сотрудники служб отвечали отрицательно. Позже ей надели наручники и поместили в полицейский автомобиль.

Ожидание выдворения заняло около 18 часов. Все это время женщина, по ее словам, не могла связаться с близкими. Она также пожаловалась на условия ожидания: в помещении было холодно, вместо одеяла ей дали фольгу, а просьбу принести кофе сотрудники отклонили.

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