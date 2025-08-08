Российского туриста в Таиланде ограбил ледибой на 2 млн рублей

В Паттайе российского туриста ограбили на два миллиона рублей. Тайский ледибой* снял с выпившего мужчины украшения и скрылся на мопеде, написал Telegram-канал Shot .

После тусовки 54-летний россиянин задремал у обочины дороги. Мимо на мопеде проезжала «дамочка»*, и увидев подвыпившего туриста, решила познакомиться. И пока мужчина пытался разобраться, кто перед ним, трансгендер* украл у туриста украшения — золотую цепочку и кольцо с бриллиантами.

Ограбленный мужчина, протрезвев, обратился в полицию. Ледибоя* установили по камерам наблюдения, дома у него обнаружили часть ценного имущества туриста. Трансгендера* отправили под суд, а туристу рекомендовали быть более избирательным в знакомствах и местах для отдыха.

Таиланд в августе 2025 года сочли не самым пригодным местом для отпуска из-за обострившегося конфликта с Камбоджей. Боевые действия разворачиваются на границе, далеко от популярных туристических направлений, однако ситуация может ухудшиться.

*ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.