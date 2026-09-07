Мужчину со сломанной в Таиланде ногой спасли в больнице в Серпухове

В Серпуховскую больницу обратился мужчина, который на протяжении нескольких месяцев испытывал постоянные боли и не мог нормально опираться на ногу. Он получил перелом около 10 месяцев назад во время ДТП в Таиланде.

В местной клинике пациенту установили аппарат наружной фиксации. Однако даже спустя длительное время нога осталась деформированной. Обследование в Серпухове показало, что между костными отломками находились мягкие ткани, препятствовавшие их соединению. Кроме того, сохранялось смещение костей. У пациента также ранее был диагностирован тромбоз.

Серпуховские травматологи провели операцию, главной задачей которой стало восстановление правильного положения конечности и создание условий для сращения перелома.

«Сначала мы сняли аппарат внешней фиксации, затем сопоставили костные отломки в правильном положении и зафиксировали их пластинами. Чтобы усилить восстановление, провели костную пластику: небольшой фрагмент костной ткани взяли из гребня подвздошной кости пациента», — рассказал хирург-травматолог Антон Леонидов.

Операция продолжалась около двух с половиной часов. Сейчас мужчина уже может выполнять движения в голеностопном суставе. В течение ближайшего месяца ему запрещено полностью нагружать поврежденную конечность. По оценке специалистов, после восстановления пациент сможет вернуться к самостоятельной ходьбе.