Российского посла вызвали в МИД Азербайджана
Российского посла Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана
Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России Михаила Евдокимова и выразило ему протест из-за заявлений депутата Госдумы Константина Затулина. Как сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, российской стороне вручили официальную ноту.
В Баку заявили, что высказывания Затулина искажают судебные решения в отношении граждан Армении, осужденных за военные преступления.
Поводом стали заявления Затулина, сделанные накануне в рамках международного российско-армянского «Лазаревского клуба».
Накануне Бакинский военный суд приговорил экс-главу Нагорного Карабаха Араика Арутюняна к пожизненному лишению свободы по обвинениям в военных преступлениях, включая подготовку и ведение войны.