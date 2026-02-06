Российского посла вызвали в МИД Азербайджана

Российского посла Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана

Фото: РИА «Новости»

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России Михаила Евдокимова и выразило ему протест из-за заявлений депутата Госдумы Константина Затулина. Как сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, российской стороне вручили официальную ноту.

В Баку заявили, что высказывания Затулина искажают судебные решения в отношении граждан Армении, осужденных за военные преступления.

Поводом стали заявления Затулина, сделанные накануне в рамках международного российско-армянского «Лазаревского клуба».

Накануне Бакинский военный суд приговорил экс-главу Нагорного Карабаха Араика Арутюняна к пожизненному лишению свободы по обвинениям в военных преступлениях, включая подготовку и ведение войны.

