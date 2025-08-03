Российского блогера арестовали в Таиланде

Известного российского блогера Тимура Збарского арестовали в Таиланде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным источника, россиянин снимал кадры боевых действий на государственной границе с Камбоджей, теперь ему грозит депортация.

Блогер проехал вдоль границы более 150 километров, все это время Збарский снимал минометные обстрелы и работу ПВО. Местные дружинники несколько раз останавливали Збарского, но в итоге отпускали. Позднее россиянина задержали в Паттайе, сейчас он находится в тюрьме.

В последние дни Збарский заезжал в опустевший город в четырех километрах от границы, снимал дома местных жителей и магазины с разбитыми стеклами, а 1 августа снял похороны погибшего тайского военнослужащего.

Ранее россиянина задержали на Пхукете за подозрение в торговле наркотиками, ему грозит смертная казнь.