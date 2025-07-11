Россиянину, которого арестовали в Таиланде, грозит смертная казнь

Shot: россиянина могут казнить в Таиланде за распространение наркотиков

На Пхукете россиянина задержали за торговлю наркотиками в составе международной группировки, ему грозит смертная казнь. Об этом сообщил Telegram-канал Shot , уточнив, что операция прошла в кондоминиуме, популярном среди россиян.

Тайские правоохранители провели рейд и задержали 20-летнего россиянина Дмитрия Пупышева и двух его сообщников — 23-летнего Сиравита и 24-летнего Тханакрита. Подозреваемые сдались без сопротивления.

«В ходе обыска были изъяты кетамин, экстази и другие наркотики растительного и синтетического происхождения. Анализы показали наличие наркотических веществ в организме у всех троих подозреваемых», — написали авторы поста.

По данным Shot, молодому человеку грозит до 15 лет тюрьмы и крупный штраф. Если докажут, что мужчина занимался распространением наркотиков, то, по тайскому законодательству, ему может грозить смертная казнь.

Ранее российский турист на Пхукете попал в больницу после того, как выпрыгнул с балкона, чтобы догнать возлюбленную. Мужчина пытался догнать женщину после того, как она убежала с любовником.