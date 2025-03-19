Российского бизнесмена исключили из санкционного списка Великобритании

Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Фархада Ахмедова. Об этом свидетельствует обновленный список Казначейства Его Величества (министерства финансов).

Forbes характеризует 69-летнего Ахмедова как частного инвестора, держателя акций разных крупных компаний. Его состояние оценивают в 1,6 миллиарда долларов. С 2004 по 2009 годы бизнесмен был сенатором от Краснодарского края и Ненецкого автономного округа. Санкции Великобритании против него действовали с апреля 2022 года.

При этом 24 февраля королевство расширило список антироссийских санкций более чем на 100 позиций. Под ограничения попали не только российские компании и чиновники, но и северокорейские военачальники, замкомандующего ВВС Белоруссии и киргизский банк.