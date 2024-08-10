Российское судно заметили у Алеутских островов

Береговая охрана США: на Аляске у Алеутских островов обнаружили российское судно

Российское судно 5 августа засекли в районе Алеутских островов на Аляске. Об этом сообщили представители Береговой охраны Соединенных Штатов.

Они уточнили, что патрульный экипаж заметил судно в 30 морских милях к юго-востоку от пролива Амукта, Аляска.

Российское судно прошло в международных водах. При этом оно находилось внутри исключительной экономической зоны Соединенных Штатов.

Команда Береговой охраны США не стала связываться с экипажем российского судна, но проследовала за ним.

Недавно Североамериканское командование ПВО сообщило о двух российских и двух китайских бомбардировщиках, пролетавших в международном воздушном пространстве недалеко от Аляски.