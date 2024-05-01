Российское постпредство обвинило ЕС в дезинформации | 360°

Мир 01 мая 2024, 20:23 Российское постпредство обвинило ЕС в дезинформации Постпредство РФ обвинило ЕС в дезинформации из-за позиции о передаче активов Unsplash

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Постоянное представительство России при Евросоюзе обвинило объединение в дезинформации из-за озвученной позиции по решению РФ о передаче активов европейских компаний. Заявление появилось в Telegram-канале постпредства.

Там напомнили, что Евросоюз развязал против России торгово-экономическую войну и ввел незаконные санкции в обход Совета Безопасности ООН.

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«Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права», — подчеркнули в постпредстве.

Таким образом дипломаты ответили на слова представителя дипслужбы ЕС Петера Стано, который осудил решение российской стороны передать управляющей компании АО «Газпром бытовые системы» активы, принадлежащие европейским фирмам BSH Hausgerate GmbH и Ariston Holding N. V.

Посольство России в Италии назвало такое решение полностью законным. Оно объясняется в том числе агрессивной риторикой Запада. ЕС призывал Россию отменить принятые меры, сообщил RT.