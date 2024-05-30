Российское посольство в Варшаве получило ноту об ограничениях для дипломатов

Посольство России в Варшаве получило ноту Польши об ограничении на перемещение для дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
«Нота МИД Польши об ограничении передвижения российских дипломатов не содержит разъяснений причин», — подчеркнула она.
Российская сторона примет ответные меры в отношении польского посольства в Москве, а также генконсульств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Иркутске.
Еще 27 мая Захарова пообещала ознакомиться с нотой Польши об ограничениях для российских дипломатов, как только поступит такое обращение. Представитель МИД заверила, что «захлебнувшаяся в русофобии польская верхушка сильное пожалеет об антироссийских шагах».