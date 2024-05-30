Российское посольство в Варшаве получило ноту об ограничениях для дипломатов

МИД: Польша вручила ноту об ограничении для российских дипломатов

Посольство России в Варшаве получило ноту Польши об ограничении на перемещение для дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге .

«Нота МИД Польши об ограничении передвижения российских дипломатов не содержит разъяснений причин», — подчеркнула она.

Российская сторона примет ответные меры в отношении польского посольства в Москве, а также генконсульств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Иркутске.

Еще 27 мая Захарова пообещала ознакомиться с нотой Польши об ограничениях для российских дипломатов, как только поступит такое обращение. Представитель МИД заверила, что «захлебнувшаяся в русофобии польская верхушка сильное пожалеет об антироссийских шагах».