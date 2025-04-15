Российское посольство открыли в Доминикане

Российское посольство открылось в Доминиканской Республике. Об этом заявила пресс-служба дипмиссии.

«Чрезвычайный и полномочный Посол Российской Федерации в Доминиканской Республике Алексей Середин вручил копии верительных грамот Министру иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альваресу», — отметили в публикации.

В феврале глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия намерена открыть посольства в семи странах африканского континента. На тот момент в Африке было открыто три новых диппредставительства.

По словам министра, новые посольства начнут работать в Либерии, Гамбии, Коморах, Нигере, Южном Судане, Того и Сьерра-Леоне.

До этого российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства в китайском городе Ухане. МИД страны поручил установить численность работников генконсульства и утвердить расписание его работы.