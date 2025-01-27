Генконсульство России откроют в Ухане

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства в китайском городе Ухане. Документ опубликовали на
сайте правовых актов.
В распоряжение указали, что МИД России поручили установить штатную численность работников генконсульства и утвердить расписание его работы. Расходы на открытие и содержание генконсульства в Ухани будут осуществляться за счет бюджетных ассигнований.
Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге прекратило свою работу спустя 52 года. Флаги Польши и Евросоюза сняли с его здания 8 января. Это решение стало ответом на закрытие генерального консульства России в Познани.
В ноябре 2024 года российские власти
согласовали с Норвегией увеличение штата дипломатов в посольстве в Осло. До этого число дипломатов из России сокращали.
Сегодня 06:59 Россиянам рассказали о самом распространенном способе мошенничества в Telegram
Сегодня 06:44 Два беспилотника сбили над Брянской областью
Сегодня 06:28 Жительница Новогродовки в ДНР заявила, что ВСУ били и казнили российских пленных
Сегодня 06:03 В США обвинили администрацию Байдена в попытке устранить Путина
Сегодня 05:50 Пожилым россиянам рассказали, какой напиток приводит к гниению в кишечнике
Сегодня 05:29 «Проболталась». На Западе припомнили Каллас русофобские высказывания Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте