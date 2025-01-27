Генконсульство России откроют в Ухане

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства в китайском городе Ухане. Документ опубликовали на сайте правовых актов.

В распоряжение указали, что МИД России поручили установить штатную численность работников генконсульства и утвердить расписание его работы. Расходы на открытие и содержание генконсульства в Ухани будут осуществляться за счет бюджетных ассигнований.

Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге прекратило свою работу спустя 52 года. Флаги Польши и Евросоюза сняли с его здания 8 января. Это решение стало ответом на закрытие генерального консульства России в Познани.

В ноябре 2024 года российские власти согласовали с Норвегией увеличение штата дипломатов в посольстве в Осло. До этого число дипломатов из России сокращали.